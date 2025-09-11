Türkiye'nin Liman Gücü Küresel Sıralamada Beş Limanla Temsil Edildi

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, Türkiye'nin liman altyapısının küresel ölçekte güçlenmesinin, sigortacılık ve risk yönetimi açısından yeni ihtiyaç alanları oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd's List tarafından 2025 verilerine göre hazırlanan "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı" listesinde Türkiye'den beş liman yer aldı. Ambarlı, Kocaeli, Aliağa, Tekirdağ ve Mersin limanları listede sırasıyla 72'nci, 86'ncı, 91'inci, 94'üncü ve 98'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de 2024'te elleçlenen toplam 13,5 milyon TEU konteynerin yüzde 84,1'i bu beş liman üzerinden gerçekleştirildi. Aliağa Limanı, konteyner hacmini yüzde 33,6 artırarak 2,1 milyon TEU'ya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, Türkiye'nin beş limanla küresel sıralamada yer almasının, ülkenin deniz ticaretindeki stratejik gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Çiftçi, özellikle Aliağa Limanı'ndaki yüzde 33,6'lık artışla gerçekleştirilen yatırımların karşılık bulduğunu ve Türk limanlarının küresel rekabette daha üst sıralara tırmanabileceğini gösterdiğini aktardı.

Bu başarının yalnızca lojistik açıdan değil, sigortacılık ve risk yönetimi perspektifinden de kritik olduğuna değinen Çiftçi, "Artan konteyner hacmi, limanların operasyonel risklerini, sorumluluk sigortası ihtiyaçlarını ve reasürans kapasitesi gerekliliklerini doğrudan etkiliyor. Biz de IBS olarak, liman otoriteleri ve lojistik şirketleriyle birlikte çalışarak bu büyümenin güvence altına alınmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizcilik sektöründeki hızlı büyümenin, yük sigortaları, nakliyat ve sorumluluk poliçelerinde yeni ihtiyaç alanları oluşturduğuna dikkati çeken Çiftçi, "IBS, bu kapsamda, limanların artan operasyonel yükünü karşılayacak özelleştirilmiş sorumluluk sigortaları, küresel reasürans piyasaları üzerinden sağlanan kapasite çözümleri, konteyner ve yük sahiplerine yönelik dijital risk ve siber güvenlik teminatları sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış ticaret hacminin büyümesine destek veriyoruz"

Çiftçi, deniz ticaretindeki bu başarının, beraberinde daha karmaşık risk yapılarını getirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"IBS olarak amacımız, limanlarımızın yalnızca kapasite açısından değil, risk yönetimi ve sigorta güvenceleriyle de dünya liginde rekabet edebilir bir seviyede olmasına katkı sağlamak. Bu sayede ülkemizin dış ticaret hacminin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine destek veriyoruz. Türkiye'nin küresel deniz ticaretinde artan rolü, lojistik ve taşımacılık sektöründe yeni işbirliği fırsatları yarattı. IBS, uluslararası broker ağları ve reasürans piyasalarındaki konumu sayesinde, bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Türk limanlarının küresel rekabette güvenle büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor."