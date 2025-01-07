Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 2024'te 1,85 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 2024'te önceki yıla göre yüzde 15 artarak 1 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 100'den fazla ülkeye 180 bin tona karşılık 532 milyon 609 bin dolar kuru üzüm, 76 bin tona karşılık 411 milyon 270 bin dolarlık kuru kayısı, 63 bin tona karşılık 336 milyon 784 bin dolarlık kuru incir ihraç etti.

Söz konusu 3 üründe toplam 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat yapan Türk kuru meyve sektörü, Antep fıstığı, badem, çam fıstığı, kuru elma ve erik gibi diğer kuru meyve türlerinde ise 573 milyon 229 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi, yılı 410 bin ton kuru meyveye karşılık 1 milyar 853 milyon doları aşan dış satımla tamamladı.

2023'te 482 bin tona karşılık 1 milyar 606 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün 2024 yılındaki ihracatı, miktar bazında yüzde 15 azalırken, değer bazında ise yüzde 15 arttı.

"Dünyanın kuru meyve ambarıyız"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, kuru meyve sektörünün Türkiye'de örnek sektörlerden biri olduğunu belirterek, "100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 1 milyar 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Biz adeta dünyanın kuru meyve ambarıyız." dedi.

Işık, yakaladıkları başarının ardında devlet, özel sektör, üniversite, enstitü ve çiftçi iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye geneline baktığımızda 1 milyar 800 milyon doları geçtik, 2025 için de 2 milyar hedefi dolar koyduk. Türkiye genelindeki 1 milyar 800 milyon doları aşan ihracatın 1 milyar 100 milyonunu Ege Bölgesi'nden gerçekleştirerek sektöre katkıda bulunduk." diye konuştu.

"Dünyaya bu sağlıklı ürünleri sunmak istiyoruz"

Kuru meyve ihracatında Avrupa pazarının öne çıktığını dile getiren Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Uzak Doğu ve ABD, Kanada, Brezilya gibi pazarlarda satışlarımız inanılmaz bir şekilde artış gösteriyor. İncirimizin yüzde 35'i Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Kayısıda da buna benzer bir tablo var. Üzüm ise ağırlıklı olarak Avrupa'ya gidiyor. Hindistan ve Asya da hedef pazarımız, kısacası biz bütün dünyaya bu sağlıklı ürünleri sunmak istiyoruz. Bunu yaparken, topraklarımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak ve bu ürünleri sağlıklı bir şekilde yetiştirmek istiyoruz."