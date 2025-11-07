Haberler

Türkiye'nin Kruvaziyer Gemilerle Gelen Yolcu Sayısı Rekor Kırdı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-ekim döneminde Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısının 1278'e ulaştığını ve 2 milyon yolcusunun geldiğini duyurdu. Kuşadası Limanı, en fazla kruvaziyer gemi ve yolcu ağırlayan liman oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-ekim döneminde Türkiye limanlarına 1278 kruvaziyer gemiyle 2 milyonu aşkın yolcunun geldiğini belirterek, "Sadece 10 ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye limanlarına 10 ayda gelen kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla yüzde 14,9 artarak 1278'e çıktığını kaydeden Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326'ya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, kruvaziyerlerin rekora yelken açtığını vurgulayarak, "Sadece 10 ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık." bilgisini verdi.

Ekimde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203'e yükseldiğine dikkati çeken Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının aynı dönemde yüzde 5,1 artışla 310 bin 872'ye ulaştığını kaydetti.

Kuşadası Limanı zirvede

Uraloğlu, ekimde Kuşadası Limanı'na 89 kruvaziyer gemiyle 138 bin 801, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemiyle 89 bin 144, Bodrum Limanı'na 17 kruvaziyer gemiyle 17 bin 692 yolcunun geldiğini, diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun ulaştığını ifade etti.

10 aylık dönemde öne çıkan limanlara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

" Ocak-ekim döneminde Kuşadası Limanı 582 kruvaziyer gemiyle en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 242 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 584 bin 330 yolcuyla İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti."

