Haberler

Türkiye'nin Jeotermal Enerji Kapasitesi 19 Bin 836 Megavat Termali Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin mevcut toplam kurulu jeotermal kapasitesinin 19 bin 836 megavat termali bulduğunu açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin mevcut toplam kurulu jeotermal kapasitesinin 19 bin 836 megavat termali bulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yenilenebilir enerji kaynaklarıyla arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdüren Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra diğer yenilenebilir enerji kalemlerini de geliştiriyor. Bugün Türkiye'nin halihazırda değerlendirdiği toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat termali bulmuş durumda. Jeotermal enerji, elektrik üretiminden mekan ısıtmalarına kadar pek çok alanda da kullanıma sunuldu. Jeotermal enerjinin kullanım alanlarına bakıldığında ilk sırada yüzde 65,5 ile elektrik üretimi geliyor. Türkiye'de halihazırda üretim yapılan ve toplam kurulu gücü 1786 megavat olan 68 Jeotermal Enerji Santrali (JES) bulunuyor. Bu santrallerin 2025 yılında toplam elektrik üretimi 11,66 gigavat saat oldu. Bu da Türkiye'nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2'si anlamına geliyor.

170 BİN KONUTU ISITIYOR

Değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 12,3'ü ise kaplıca, termal otel, termal tesisler, termal otel, hamam ve hastane gibi çeşitli yerlerde termal suların ve mekanların ısıtılmasında kullanılıyor. Jeotermalin evler için de önemli bir yeri bulunuyor. Türkiye'de halihazırda değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 9,68'ine karşılık gelen kısmı, 170 bin konutun ihtiyacına karşılayan merkezi ısıtma sistemleri için kullanılıyor. Jeotermal enerji, tarımsal üretimde de önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6'sı da sera ısıtmasında kullanılırken, bu oran ile yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!