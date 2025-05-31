Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Filyos Limanı'na Demirledi

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Filyos Limanı'na Demirledi
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Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Filyos Limanı'na Demirledi
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olan Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'nı geçerek Filyos Limanı'na giriş yaptı. 140 kişi kapasiteli platform, 298.5 metre uzunluğunda ve 2026 ortasında hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi limanda yerini aldı

ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos limanına girişi dron ile havadan görüntülendi.

29 Mayıs'ta İstanbul boğazını geçen dev platform, Filyos Limanı'na giriş yaparak demirledi. Platformun limana girişi ise dron ile havadan görüntülendi.

140 kişi personel kapasitesi olan, toplam 298 buçuk metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29 buçuk metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Ekonomi
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