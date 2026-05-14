Türkiye'nin İlk Deniz Üstü Rüzgar YEKA İçin 4 Alan Belirlendi

Türkiye, deniz üstü rüzgar enerjisi için Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 aday YEKA alanı belirledi. 2035’e kadar 5 bin megavat kapasite hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarındaki toplam 4 alan, aday YEKA olarak belirlenirken konuya ilişkin detay çalışmalara başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami düzeyde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz Üstü Rüzgar Enerjisine Dayalı Aday YEKA İlanı'nı bakanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden yayınlayarak kamuoyuna duyurduk. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerjisinde 5 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

