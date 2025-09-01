Türkiye'nin İkinci Çeyrek GSYH Verileri Açıklandı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı yüzde 8,8 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 42 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 39,5 iken ikinci çeyrekte yüzde 40,2 olarak belirlendi.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2023 1. Çeyrek 4.798.503 254.299 196,7 4 2023 2. Çeyrek 5.696.948 281.090 212,9 4,6 2023 3. Çeyrek 7.894.487 303.663 239,5 6,5 2023 4. Çeyrek 8.701.530 314.189 243,6 4,9 2023 Yıllık 27.091.469 1.153.241 223,2 5 2024 1. Çeyrek 9.075.604 293.781 207,1 5,3 2024 2. Çeyrek 10.142.412 314.092 217,7 2,3 2024 3. Çeyrek 12.307.887 370.600 246,2 2,8 2024 4. Çeyrek 13.061.323 379.781 251,4 3,2 2024 Yıllık 44.587.225 1.358.255 230,6 3,3 2025 1. Çeyrek 12.493.455 345.695 211,8 2,3 2025 2. Çeyrek 14.578.556 377.622 228,2 4,8

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek 2025 2. Çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık -2,1 -3,5 Sanayi -1,7 6,1 İmalat sanayisi -2,4 7 İnşaat 8,6 10,9 Hizmetler 1,5 5,6 Bilgi ve iletişim 5,7 7,1 Finans ve sigorta faaliyetleri -0,1 2,6 Gayrimenkul faaliyetleri 2 2,6 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 2,2 5,4 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri -0,1 -1,2 Diğer hizmet faaliyetleri 4,1 2,1 Sektörler toplamı 2 5 Vergi-sübvansiyon 4,5 3 Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 2,3 4,8

(Bitti)