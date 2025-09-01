Türkiye'nin İkinci Çeyrek GSYH Verileri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,6 büyüdü.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı yüzde 8,8 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 42 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 39,5 iken ikinci çeyrekte yüzde 40,2 olarak belirlendi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2023 1. Çeyrek4.798.503254.299196,74
2023 2. Çeyrek5.696.948281.090212,94,6
2023 3. Çeyrek7.894.487

303.663239,56,5
2023 4. Çeyrek8.701.530314.189243,64,9
2023 Yıllık27.091.4691.153.241223,25
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.493.455345.695211,82,3
2025 2. Çeyrek14.578.556377.622228,24,8
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek2025 2. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-2,1-3,5
Sanayi-1,76,1
İmalat sanayisi-2,47
İnşaat8,610,9
Hizmetler1,55,6
Bilgi ve iletişim5,77,1
Finans ve sigorta faaliyetleri-0,12,6
Gayrimenkul faaliyetleri22,6
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri2,25,4
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri-0,1-1,2
Diğer hizmet faaliyetleri4,12,1
Sektörler toplamı25
Vergi-sübvansiyon4,53
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,34,8
(Bitti)

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! En az 622 kişi hayatını kaybetti

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 600'den fazla can kaybı var
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü

Program meyvelerini veriyor! Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek rakam
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.