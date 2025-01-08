Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Türkiye'nin Ham Petrol İthalatı 26,3 Azaldı, Gabar Dağı Üretim Hedeflerine Yaklaşıyor

Türkiye'nin Ham Petrol İthalatı 26,3 Azaldı, Gabar Dağı Üretim Hedeflerine Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Ekim ayında Türkiye'nin ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %26,3 oranında azalarak 2 milyon 180 bin ton oldu. Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi ise günde 73 bin varile ulaştı. Enerji Bakanlığı'nın projeleriyle dışa bağımlılığın azaldığı belirtiliyor.

Türkiye'nin ham petrol ithalatı, 2024 yılının Ekim ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26,3 azalarak 2 milyon 180 bin ton oldu. Günlük 73 bin varil petrol üretimi yapılan Gabar Dağı'nda ise 100 bin varil petrol üretimi hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşılıyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde üretim kapasitesi artırılarak dışa bağımlılığı hızla azaltan Türkiye'nin istikrarlı ve kararlı politikaları olumlu sonuçlar vermeye başladı. Özellikle petrol ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar sonucu ülke genelinde 125 bin varile yükselen günlük petrol üretimi, ithalat rakamlarına da olumlu yansımaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton oldu. Bu alanda asıl dikkat çekici düşüş ise ham petrolde yaşandı. Ham petrol ithalatı ekim ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26,3 azalarak, 2 milyon 180 bin ton oldu.

Türkiye, karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan ve 1 milyar varil petrol kapasitesi olduğu tespit edilen Gabar Dağı'nda da petrol üretimini her geçen gün artırmaya ve dışa bağımlılığı azaltmada emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2024 yılının Ocak ayında 35 bin varil petrolün üretildiği Gabar'da 2024 yılı 70 bin varil üretimle kapatıldı. Ocak ayının ilk haftasında 73 bin varil üretimle yıllık katkı 2 milyar doları aşarken, yeni yıl ile birlikte Türkiye genelindeki günlük petrol üretimi ise 124 bin varilin üzerine çıktı.

Gabar Dağı'nda üretilen petrolün hem Türkiye hem de Şırnak ekonomisine katkısının önemine değinen ekonomist Mesut Balta, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinin başında gelen Şırnak'ta gençlerin istihdamının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Mesut Balta, "Petrol gündem itibari ile Şırnak'taki sıcaklığını koruyor. Gün geçtikçe artan bir ivme var. Çünkü Şırnak artık önümüzdeki yıllarda bir petrol kenti olmaya aday. Bu nereden kaynaklanıyor? Şu anda ülkemiz günlük üretilen 125 bin varil petrol potansiyelinin 73 bin varilini Şırnak'tan karşılıyor. Bu da ülke ekonomisi açısından, enerji bağımlılığımızın azaltılması açısından oldukça önemli bir rakam. Bunun tabii ilerlemesi, ileriye gitmesi gerekiyor. Bölge halkımız, Şırnak halkımız bu nedenle de oldukça umutlu bu sonuçtan. Ülke ekonomisine kazandırdığı bu gelir kalemi nedeniyle oldukça gururlu bir durum yaşıyor Şırnak halkı. Bu anlamda özellikle istihdamın geliştirilmesi açısından da Şırnak için bir can suyu olma özelliğini taşıyor petrol rezervi. Şırnak'taki genç işsizliğinin azaltılması yönüyle de oldukça umut verici bir sektör olacağına benziyor petrol üretimi. Dolayısıyla bunun ekonomiye kazandırılması yönüyle de düşünüldüğünde aynı zamanda yerel ekonominin de desteklenmesi oldukça stratejik görülüyor. Özellikle bölge ekonomisinin daha sanayisel bir aktivite yakalaması, yatırımların olması ve yatırımlar nispetinde istihdamın geliştirilmesi oldukça önemli. Bu anlamda bazı planlamalar yapılması gerekiyor. Bölgeden olan göçlerin durdurulması ve genç beyinlerin, genç emeklerin burada kalması, ülke ekonomisine, bölge ekonomisine destek vermesi yönleri ile bazı planlamalar yapılması oldukça elzem bir nitelik taşıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
img

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
img

Yetkililere resti çekti, başkan deliye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Son Dakika Haberleri

ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.