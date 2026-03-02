Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 293 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 308 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 275 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 555 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.