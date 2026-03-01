Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük bazda 993 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 770 megavatsaat oldu. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 417 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 763 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 25 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 622 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 327 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

