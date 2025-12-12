Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 25 bin 445 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 711 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 704 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 177 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 25 bin 445 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 711 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 911 megavatsaat elektrik ihracatı, 1176 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.