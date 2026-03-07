Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 728 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 976 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 19 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 255 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 27,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 277 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 617 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.