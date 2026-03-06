Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 19 bin 216 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 1 milyon 15 bin 15 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 10.00'da görüldü.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 184 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 952 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 27,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 126 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 864 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu


