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Türkiye'nin Güneş Enerjisi Hedefi: 2035'te 53 Gigavat

Türkiye'nin Güneş Enerjisi Hedefi: 2035'te 53 Gigavat
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Türkiye, güneş enerjisi santrali sayısını artırarak 2035'te kurulu gücünü 53 gigavata çıkarmayı hedefliyor. GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, güneş enerjisi yatırımlarının artması için finansman koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısının artmasıyla halihazırda 18,5 gigavat olan kurulu gücün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, Türkiye'nin güneş potansiyeli bakımından çok şanslı bir ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın güneşlenme süresi açısından birçok Avrupa ülkesinden iyi vaziyette olduğunu dile getiren Erkan, güneş enerjisindeki yüksek hedeflere dikkati çekti.

Hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"2035 için 53 gigavatlık bir hedefimiz var. Bugün 18,5 gigavatta olduğumuz söylenirse her yıl 3-3,5 gigavatlara yakın bir kurulum yaparak o hedeflere ulaşabileceğimiz öngörülmekte. Sektördeki oyuncular olarak üreticiler, uygulayıcı firmalar ve tedarikçiler bu kapasiteye sahibiz. Bununla birlikte yatırımcıların bu yatırımları yapması için de özellikle finans tarafında kredilerin biraz iyileşmesi gerekiyor. Ekonomik programımızdan dolayı faizlerin yüksek olması yatırımcıları bir nebze düşündürüyor. Bu güneş santralleri kurulurken arazi ve trafo kapasitesinin uygun olması gerekiyor. Bir kapasite yetersizliği söz konusu. Birçok sanayici sınırda karbon uygulamasından dolayı güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor."

Yatırımcılar günden güne artıyor

Türkiye'de güneş enerjisine yatırım yapanların günden güne arttığını aktaran Erkan, verilen teşviklerin önemli olduğunu ifade etti.

Gerekli mevzuattaki alt yapılar ve finansal koşulların oluşması halinde hedeflere çok kısa sürede ulaşılabileceğine işaret eden Erkan, güneş enerjisi yatırımının diğer yatırımlara göre en temiz ve geri dönüşü en yüksek bir enerji olduğunu dile getirdi.

Erkan, kamu kurumları ve özel kurumların güneş enerji santrali tesisleri kurmasının önemli olduğunu bildirerek, kurulumların her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi

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