Haberler

Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, yılın ilk dört ayında fındık ihracatından 987 milyon 439 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar düşse de gelir arttı.

Türkiye, yılın ilk dört ayında fındık ihracatından 987 milyon doları aşkın gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 70 bin 961 ton fındık satıldığı, karşılığında 987 milyon 439 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 103 bin 309 ton fındık ihracatından, 846 milyon 521 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Teknik serviste tamir edilen telefonun bataryası patladı

Teknik serviste panik anları
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı