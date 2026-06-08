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Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı

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Türkiye, yılın ilk beş ayında 86 bin 930 ton fındık ihraç ederek yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar düşse de gelir arttı.

Türkiye, yılın ilk beş ayında fındık ihracatından yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 86 bin 930 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 198 milyon 258 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 125 bin 203 ton fındık ihracatından, 1 milyar 30 milyon 6 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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