Türkiye'nin Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü ABD'de Ticaret Heyeti Düzenledi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından ABD'de ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik ticaret heyeti organizasyonu düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB'in ABD'nin New Jersey-Newark kentinde gerçekleştirdiği "Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü ABD Sektörel Ticaret Heyeti" organizasyonuna Türkiye'den 19, ABD'den 40'ın üzerinde firma katıldı.

Toplam 220'den fazla ikili iş görüşmesinin yapıldığı heyet programında, ABD pazarına yönelik retail tur gerçekleştirilerek, uluslararası perakende zincirleri Walmart, Target ve HomeGoods mağazaları ziyaret edildi.

Katılımcı firmalar pazar trendlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, ürün kategorilerini, fiyatlandırma politikalarını ve tüketici eğilimlerini sahada analiz etme imkanına sahip oldu.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün katıldığı heyeti ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve New York ticaret ataşeleri Filiz Köseyener ile Muhammet Alper Atilla pazar hakkında bilgiler paylaştı.

"Sektörümüz ABD'de önemli bir potansiyele sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel pazarda görünürlüğünü artırmak, yeni işbirlikleri geliştirmek ve ihracat potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bu yıl martta Hırvatistan'a, haziranda İngiltere'ye, ağustosta da Meksika'ya heyet düzenlediklerini ifade etti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik dördüncü heyetle ABD'ye gidildiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"ABD'ye ocak-ekim döneminde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız 1 milyar doların üzerinde. Bu rakam plastikler ve mamullerinde 410 milyon doları aşarken, plastik ev ve mutfak eşyaları ihracatı 25,7 milyon dolar oldu. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, tasarım kalitesi, üretim gücü ve hızla adapte olabilen yapısıyla ABD'de önemli bir potansiyele sahip. Bu tür sektörel ticaret heyetleri, firmalarımızın sahayı yerinde görmesi, doğru alıcılarla buluşması ve ihracatını sürdürülebilir şekilde artırması açısından büyük katkı sağlıyor. Heyet kapsamında Türk firmalarımız, ABD'li alıcılarla yoğun temaslar kurdu ve yeni ticaret bağlantıları için önemli adımlar attı. Etkinlikte 40'tan fazla ABD'li alıcı firma ile görüşme sağlanırken, toplam 220'den fazla görüşme gerçekleştirildi. Firmalarımızı küresel pazarlarda daha güçlü konumlandırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."