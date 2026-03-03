Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 3 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 20 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi saat 11.00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 530 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 844 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 398 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
