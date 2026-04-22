Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 929 bin 701 megavatsaat, tüketimi ise 919 bin 728 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim akşam saatlerinde kaydedildi. Üretimde hidroelektrik santralleri başı çekti.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 728 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 941 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 283 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 929 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 728 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile güneş santralleri ve yüzde 11,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 533 megavatsaat elektrik ihracatı, 1645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

