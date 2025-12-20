Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 24 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 776 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 531 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 134 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 776 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı, 364 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.