Elektrik üretimi şubatta yüzde 3,09 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,09 azalarak 26 milyon 480 bin 919 megavatsaat oldu. Elektrik tüketiminde ise yüzde 0,64 artış yaşandı. Tüketici sayısı ve kurulu güçte de artış gözlendi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,09 azalarak 26 milyon 480 bin 919 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 31,07'si hidrolik, yüzde 21,47'si ithal kömür, yüzde 15,28'i rüzgar, yüzde 11,12'si linyit, yüzde 11,02'si doğal gaz ve yüzde 3,66'sı jeotermal santrallerinden yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,09 azalışla 26 milyon 480 bin 919 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,64 artarak 23 milyon 341 bin 27 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 39,6'sı sanayi, yüzde 30,9'u mesken ve yüzde 26,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 2,1, tarımsal faaliyetlerin payı ise yaklaşık yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,53 artarak 52 milyon 140 bin 186'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,2 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yaklaşık yüzde 1,8 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 2,51 artarak 100 bin 90 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24,3'ünü doğal gaz, yüzde 23,85'ini barajlı hidrolik, yüzde 14,79'unu rüzgar, yüzde 10,45'ini ithal kömür ve yüzde 10,22'sini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
