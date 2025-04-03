Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 822 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 344 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 708 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 188 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 822 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 344 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 821 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 192 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.