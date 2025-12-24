Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 42 bin 790 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 33 bin 902 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 18.00'de, en düşük ise 05.00'te kaydedildi. Doğal gaz santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 95 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 692 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 485 megavatsaat elektrik ihracatı, 597 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
