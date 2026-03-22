Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 18,5 arttı

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp oldu. İthalatın büyük kısmı boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 37 milyon metreküple Azerbaycan ve 130 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 475 milyon metreküp, Moritanya'dan 175 milyon metreküp, Angola'dan 95 milyon metreküp, Nijerya'dan 93 milyon metreküp, Mısır'dan 89 milyon metreküp, Kamerun'dan 85 milyon metreküp ve İspanya'dan 81 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 17,8 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 10,2 artarak yaklaşık 8 milyar 418 milyon metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 0,18 artışla 1 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,9 artarak 1 milyar 440 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlarda doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe yükseldi.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta 4 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi

Meclis'e sunuldu! Resmi tatillere bir yenisi daha ekleniyor
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz

"300-400 bin şehit veririz ama İsrail diye bir memleket kalmaz"
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor

Japonya başbakanının bu görüntüsüne tepki yağıyor: Ulusal rezalet
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Gana Cumhurbaşkanı: Ondan nefret ediyorum ve hiçbir iyilik dilemiyorum
CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi

Meclis'e sunuldu! Resmi tatillere bir yenisi daha ekleniyor
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

Hürmüz'den sonra yeni kriz noktası orası oldu: Sert karşılık veririz