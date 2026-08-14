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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda azaldı

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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yıla göre %6,19 azalarak yaklaşık 3 milyar 60 milyon metreküp oldu. Boru gazında Azerbaycan ilk sırada yer alırken, LNG ithalatının tamamı Cezayir'den yapıldı. Toplam tüketim %4,59 arttı, konutlarda tüketim 710 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,19 azalarak yaklaşık 3 milyar 60 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 777 milyon metreküpü boru hatlarıyla 282 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 6,19 azalışla yaklaşık 3 milyar 60 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 12 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 883 milyon metreküple İran ve 882 milyon metreküple Rusya takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatının tamamı Cezayir'den yapılırken, ülkeden 282 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi 710 milyon metreküpe ulaştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, haziranda yıllık bazda yüzde 4,59 artarak yaklaşık 2 milyar 830 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 88 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 594 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 710 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı haziran sonunda 5 milyar 266 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 970 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 296 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Kaynak: AA
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