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Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor

Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor
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Borusan şirketlerinden Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.'nin Fransız denizcilik devi CMA CGM iştiraki CEVA Logictics'e 440 milyon dolar bedelle satışı için taraflar arasında sözleşme imzalandı. Satış süreci, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak.

Borusan Holding, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin, CMA CGM Grup iştiraki CEVA Logistics'e satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı.

HİSSELERİN TAMAMI DEVREDİLDİ

Holdingden yapılan açıklamaya göre, hisse devrine ilişkin bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, Borusan Yatırım'ın yüzde 30,53 ve Borusan Holding'in yüzde 69,47 oranında pay sahibi olduğu Borusan Tedarik'in hisselerinin tamamı CEVA Logistics'e devredildi.

440 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Borusan Grubu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketi Borusan Limanı ise Borusan Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edecek. Devir bedeli, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olmak üzere, kapanışta ilgili hissedara hissesi oranında nakden ödenecek şekilde 440 milyon dolar olarak belirlendi. Hisse devir süreci Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Yaklaşık 110 bin çalışanıyla 170'ten fazla ülkede 1500'den fazla tesiste hizmet veren CEVA Logistics'in 2024 cirosu 18,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Şirket, CMA CGM Grubu'nun bir iştiraki olarak deniz, kara, hava ve lojistik çözümleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

CEO KAFADAR: DEVİR SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, lojistik sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Borusan Tedarik'in köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kafadar, "Ülkemize ve sektöre değer katan yatırımlarımızdan Borusan Tedarik'in küresel ve entegre lojistik hizmetleri sunan bir grup olan CEVA Logistics'e devir sürecini başlattık. Grubumuzun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 52 yıl önce kurduğumuz şirketimizin, yakında küresel arenada yer alacak bir oyuncuya dönüşmesi bizim için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu süreci bir şirket devrinin ötesinde Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirten Kafadar, Borusan Grubu'nun ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya olan katkılarını yeni yatırımlarla sürdüreceğini ifade etti.

BİR AÇIKLAMA DA CEVA CEO'SUNDAN GELDİ

CEVA Logistics Üst Yöneticisi (CEO) Mathieu Friedberg de dünyanın en büyük beş lojistik oyuncusundan biri olarak, Türkiye'yi önemli ölçüde büyümeyi hedefledikleri stratejik pazarlardan biri olarak gördüklerini kaydetti. Friedberg, "Türkiye'deki mevcut varlığımızı Borusan Tedarik'in saygın uzman kadrosu ve operasyonlarıyla tamamlamak, birleşik müşteri portföyümüze daha yüksek değer sunmamıza ve bunun sonucunda organik olarak pazarda daha hızlı büyümemize olanak sağlayacaktır. CEVA olarak daha büyük, daha akıllı ve daha güçlü hale gelerek daha hızlı büyüme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Satın satın kendi ülkemizde mülteci olduk

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Eveeetttt..... "BEN EKONOMİSİKTİM" RECEP'in "sıfır kuruşluk" ekonomi bilgisi sayesinde "YURTDIŞINA PARA ÇIKIŞI" tamgaz devam ediyor...... ATM'lerimizin verdiği "EN BÜYÜK BANKNOT : "5 DOLAR (200 TL.'lik BANKNOTUMUZ)"...... En büyük banknotumuz : 5 DOLAR (200 TL.) !!!!...... EnerjiSA'nın % 50'si "ALMANLAR" ın.... Elektriğe ödediğimiz paranın % 50'si "YURTDIŞINA" ; Almanya'ya gidiyor !!!!.... Bilin bakalım "ANTALYA HAVAALANINI" kim işletiyor ve "ALMAN ORTAĞI" kim ?... Batırırsa "AKP BATIRIR" !!!...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sırada ne var

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Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Hala satılmayan birşeyler kaldı mı !!!!

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Peki bu adamlar bu parayı alıp ne yapacaklar? Ülkeye hizmet edecek birşey yapacaklarını sanmıyorum Avrupa'da bir yere yatırım yaparlar heralde, bizim ülkemizde de sermayeyi elinde hep yabancilar tutacak

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Haber Yorumlarızeki coskun:

Satip yeni sirket kurup onuda satacaklar mantikli herkez bos bos yorum yapacagina kendileride sirket kursun ugrassin capalasin hem devlete hem kendine faydasi olsun

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Haber Yorumlarıhatice halil:

boş boş yorumlar sanki devlet satıyor

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Haber Yorumlarızırzop:

sonrada devlet sattı

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"ZEKİ COŞKUN" a CEVAP VERİYORUM : Başkent Ankara'nın ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN kazanılan paranın % 50'si, ENERJİSA'nın % 50'sine ORTAK OLAN Alman "E-ON" şirketine, yani : PARA "YURTDIŞINA" - Almanya'ya gidiyor..... Şimdiiiiii..... Almanya'ya Berlin'e git ve de ki : "BERLİN'İN ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ "ÖZELLEŞTİRELİM VE % 50'sine de BİR TÜRK ŞİRKETİ ORTAK OLSUN" de..... Sana ne derler biliyor musun ?.... Derler ki : "ÇABUK AKIL HASTANESİNİ ARAYIN, BURADA BİR DELİ VAR !!!"" derler sana.... ANLADIN MI ?...

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Haber YorumlarıMr Camel:

Türkiye de ne markalar satıldı tank palet fabrıkası katarlılaea hacı şakır sabun israile sırma soda israile türkiyedeki şirketlerin hepi yurtdişina satılması devam ediyor bunu başarı gören akp liler var yazıklar olsun

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