Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings'i bünyesine katmak için önemli bir adım attı. Şirketten yapılan açıklamada, iki hava yolu grubunun borçları dahil toplam 154 milyon avro karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Satın alım sürecinin tamamlanması, gerekli yasal onayların alınması ve devir şartlarının yerine getirilmesinin ardından gerçekleşecek.

ÇEKYA'NIN EN BÜYÜK HAVA YOLU ŞİRKETİ

Smartwings, Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla faaliyet gösteren, Çekya'nın en büyük hava yolu şirketi ve Orta–Doğu Avrupa'nın köklü havacılık gruplarından biri olarak biliniyor. Grup, 20 ülkede 80 farklı destinasyona uçuş düzenliyor.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ BİZ BAŞLATMADIK AMA BİZ DEĞİŞTİRDİK"

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, satın alımın şirket için yeni bir büyüme döneminin başlangıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "2005'te hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak hedefiyle yola çıktık. Filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız sadece ölçek büyütmek değil; uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı güçlü bir yapı kurmak. Türkiye'de havacılık sektörünü biz başlatmadık ama biz değiştirdik. Şimdi büyümenin yeni aşamasına hazırız. Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz."

"ŞİRKETİMİZİN BÜYÜMEYE DEVAM ETMESİNİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDECEK"

Çek Hava Yolları ve Smartwings'in hissedarları ve kurucuları ise yaklaşık 27 yıl boyunca geliştirdikleri hava yolu şirketlerini daha güçlü bir yapıya taşıyacağına inandıkları Pegasus'a devretme kararının stratejik bir tercih olduğunu açıkladı. Smartwings kurucu ortağı ve Çek Hava Yolları hissedarı Jirí Šimáne, "Sınırlı kaynaklarla ve devletten destek almadan kurduğumuz bu iki şirketi bugün bulunduğu noktaya getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Yenilik ve misafir memnuniyeti odaklı çalışarak birçok zorluğu aştık. Pegasus'un bu şirketler için ideal bir yeni sahip olduğuna inanıyoruz. Misafirlerimiz için daha geniş bağlantılar ve daha fazla seyahat olanağı sağlayacaktır. Tüm çalışanlarımıza ve yolcularımıza teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings'in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız" dedi.