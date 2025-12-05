Haberler

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmeleri" üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağladıkları tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin kefalet sigortası sözleşmeleri adı altında fahiş tutarlarda ödemeler aldığını belirledi.
  • Şüphelilerin poliçelerdeki primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettiği tespit edildi.
  • Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı ve Arex Sigorta A.Ş. için kayyum atanması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

FAHİŞ TUTARLARDA ÖDEME ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi.

HAKSIZ MENFAAT ELDE EDİLMİŞ

Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 12 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKET İÇİN KAYYUM TALEBİ

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Hangisi doğru ki? Zaten ülkemize ait sigorta şirketi bşr kaç tane. Hepsi Fransız lara satılmış vaziyette.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.