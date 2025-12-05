Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmeleri" üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağladıkları tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin kefalet sigortası sözleşmeleri adı altında fahiş tutarlarda ödemeler aldığını belirledi.
- Şüphelilerin poliçelerdeki primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettiği tespit edildi.
- Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı ve Arex Sigorta A.Ş. için kayyum atanması talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
FAHİŞ TUTARLARDA ÖDEME ALMIŞLAR
Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi.
HAKSIZ MENFAAT ELDE EDİLMİŞ
Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 12 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
ŞİRKET İÇİN KAYYUM TALEBİ
Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.