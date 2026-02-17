Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF yönetimine devredilen Bank Pozitif, 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle bugün ihaleyle satışa çıkarılıyor; katılımcılardan 55 milyon TL teminat isteniyor.
- Bank Pozitif'in satışı için 17 Şubat 2026'da açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.
- Bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.
- İhaleye katılmak isteyenlerin 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor. Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.
MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 100 MİLYON TL
TMSF'nin ekim ayında ilk kez ilan ettiği ancak daha sonra ertelenen ihalenin yeni tarihi 17 Şubat 2026 olarak açıklandı. Satışa çıkarılan bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.
55 MİLYON TL TEMİNAT İSTENİYOR
Bankaya yatırımcı olarak katılmak isteyen tarafların, ihale şartnamesine göre 55 milyon TL teminat yatırmak zorunda olduğu kaydedildi. İhale öncesinde kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF'ye sunulması gerektiği bildirildi.
24 YILDIR TÜRKİYE'D FAALİYET GÖSTERİYOR
Bank Pozitif, yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Mart 2025'te yürütülen soruşturma kapsamında malvarlığına el konulan banka, aylardır TMSF yönetiminde bulunuyordu. Bugün gerçekleşecek satış, ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık artırma usulüyle yapılacak.