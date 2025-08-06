Türkiye'nin Çin ile Dış Ticaret Açığı 13 Katına Çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası ticaretteki artan etkisi tüm dünyada tartışılıyor. Çin ile yapılan ticarette büyük açık veren ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, Çin'in en çok ürün sattığı 27'nci en çok ürün aldığı 58'inci ülke, 2024 yılında Çin ile yapılan dış ticaretteki açığımız 13 kattan fazla oldu.

Çin'in dünya ekonomisi üzerindeki etkileri birçok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla dünya gündemine düşen gümrük vergileri ve Çin ile yapılan dış ticaretteki açık birçok ülkenin de gündeminde. Çin, 2024 yılında 990 milyar dolarlık ticaret fazlasıyla rekor kırdı. İhracat yüzde 5,9 artarken, ithalat sadece yüzde 1,1 büyüdü. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü'ne göre Çin, dünya genelindeki sanayi üretiminin üçte birini tek başına gerçekleştiriyor. ABD Ticaret Temsilciliğinin verilerine göre, 2024'te ABD, Çin'e 143,5 milyar dolar değerine ürün ihraç ederken, bu ülkeden 438,9 milyar dolarlık ürün ithal etti. Çin, aynı yıl Avrupa Birliği ülkelerine 519 miyar euro değerinde ürün ihraç etti, AB'nin Çin'e ihracatı ise 213,3 milyar euro oldu.

Türkiye-Çin dış ticaretinde de benzer bir durum gözleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekonomik Araştırmalar Mart 2025 verilerine göre 2024 yılında Türkiye, Madencilik ürünleri (1.691,8 milyar dolar), Kimyevi ürünler (552,3 milyon dolar), su ürünleri ve hayvansal mamuller (152,7 milyon dolar) başta olmak üzere Çin'e toplamda 3.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Çin'den yapılan ihracat ise bu rakamın 13 katından fazla oldu. 2024 yılında Çin'den ithalat 44,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin'den yapılan ithalatta 13,7 milyar dolarla elektronik ürünler birinci sırada yer aldı. Bunu 7 milyar dolarlık ithalatla kimyevi maddeler ve 5.1 milyar dolarlık ithalat ile makine/aksamları takip etti.

2024 yılında Türkiye, Çin'in en çok ürün sattığı 27'nci ülke olurken, ürün aldığı 58'inci ülke oldu.

Son yıllarda Çin ile yapılan dış ticaret ise şöyle gerçekleşti:

Türkiye, Çin'e 2015 yılında 2 milyar 501 milyon dolarlık ihracat yaparken aynı yıl 25 milyar 284 milyon dolarlık ithalat yaptı.

2016 yılında 2 milyar 379 milyon dolarlık ihracat, 24 milyar 852 milyon dolar ithalat,

2017 yılında 3 milyar 38 milyon dolar ihracat, 23 milyar 754 milyon ithalat,

2018 yılında 3 milyar 79 milyon dolar ihracat, 21 milyar 506 milyon dolar ithalat,

2019 yılında 2 milyar 726 milyon dolar ihracat, 19 milyar 128 milyon dolar ithalat,

2020 yılında 2 milyar 866 milyon dolar ihracat, 23 milyar 41 milyon dolar ithalat,

2021 yılında 3 milyar 663 milyon dolar ihracat, 32 milyar 238 milyon dolar ithalat,

2022 yılında 3 milyar 281 miyar dolar ihracat, 41 milyar 355 milyon dolar ithalat,

2023 yılında 3 milyar 306 milyon dolar ihracat, 45 milyar 48 milyon ithalat gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 aylık verilerine göre ise Çin, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke oldu. İlk 7 aylık veriler şöyle oldu: 2025 Ocak ayında Çin'den 4 milyar 86 milyon dolar, Şubat ayında 3 milyar 546 milyon dolar, Mart ayında 3 milyar 996 milyon dolar, Nisan ayında 4 milyar 177 milyon dolar, Mayıs ayında 4 milyar 316 milyon dolar, Haziran ayında 3 milyar 833 milyon dolar, Temmuz ayında 4 milyar 637 milyon dolar olmak üzere toplamda 19 milyar 895 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. - İSTANBUL