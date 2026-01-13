Haberler

Kasım 2025'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç hesapta 2 milyar 132 milyon dolar fazla kaydedildi. Dış ticaret açığı 6 milyar 385 milyon dolar olurken, hizmetler dengesinde ise 63,3 milyar dolar fazla elde edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2025'te cari işlemler hesabında 3 milyar 996 milyon dolarlık açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 385 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 926 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 717 milyon dolar ve 3 milyar 108 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
