Ödemeler Dengesi

Ekim 2025'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında bu rakam 7 milyar 28 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise 5 milyar 963 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2025'te cari işlemler hesabında 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 28 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 588 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 462 milyon dolar ve 5 milyar 860 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
