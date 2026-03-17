Türkiye'nin baklava devi satılıyor

TMSF'nin kayyım olarak yönettiği Baklavacı Faruk Güllü'na ait varlıklar 223 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 70 şubesi bulunan dev markanın ihalesi 8 Nisan'da yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıkları bir araya getirerek oluşturduğu "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

223 MİLYON TL MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

TMSF, satışa konu olan bütünlük için 223 milyon TL muhammen bedel belirledi. Söz konusu ihale, 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2016'DA EL KONULMUŞTU

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve şirketlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte, "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu.

TMSF, kayyım olarak yönettiği şirketin varlıklarını satışa çıkararak yeni bir süreci başlattı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumları zırzop:

cemaat bağlantısı, aşiret bağlantısı, hükümet bağlantısı, siyasi bağlantı olmadımı bu ülkede bi işletmenin bu kadar büyümesi çok zor

Haber Yorumları ahmet:

o yüzden şişirildi bu kladare hiçde güzel dğil baklavaları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

