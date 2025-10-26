Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 2024'te 20 Milyar Dolar Olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 2024'te 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini, Ar-Ge insan kaynağının ise 20 bin kişilik artışla 311 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdıklarını belirterek, "Ar-Ge harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,8'ini şirketler gerçekleştirdi. Özel sektörümüzün bu faaliyetlere yoğunlaşması doğru adımlar attığımızı teyit ediyor. Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,2'si kadınlardan oluşuyor. Yükseköğretimdeki Ar-Ge çalışanlarımızın ise yüzde 47,9'u kadınlar" dedi.

'TÜRKİYE, KÜRESEL BİR AR-GE ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR'

Bakan Kacır, ayrıca, "İmalat sanayiindeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 46,9'u yüksek teknoloji, yüzde 40,2'si orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildi. Dolaylı Ar-Ge teşviklerimizin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin Ar-Ge harcamalarındaki payı 2015'ten 2024'e 10 puan artışla yüzde 25'e yükseldi. Türkiye; üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve nitelikli araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor" ifadelerini kullandı.