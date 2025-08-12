Türkiye'nin Akıllı KOBİ Projesi Avrupa Şampiyonası'na Katılacak

Türkiye'nin ulusal şampiyonu seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) dijital dönüşüm platformu "Akıllı KOBİ", Avrupa KOBİ Zirvesi'ndeki (SME Assembly 2025) finalde Avrupa büyük ödülü için mücadele edecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşümüne destek amacıyla hayata geçirilen "Akıllı KOBİ" Platformu, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen 2025 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (European Enterprise Promotion Awards-EEPA) kapsamında "Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" kategorisinde Türkiye Ulusal Şampiyonu (National Winner) seçildi.

Akıllı KOBİ, 10-12 Kasım Kopenhag'da düzenlenecek, Avrupa KOBİ Zirvesi kapsamında gerçekleşecek finalde, Avrupa çapındaki büyük ödül için yarışacak.

TOBB'un "Akıllı KOBİ" Platformu, KOBİ'lerin dijital ihtiyaçlarını analiz etmelerine, uygun teknoloji tedarikçileriyle buluşmalarına ve dijitalleşme süreçlerini planlamalarına olanak tanıyan kapsamlı bir dijital dönüşüm rehberi olarak faaliyet gösteriyor. "Akıllı KOBİ", Avrupa genelinde girişimciliği ve KOBİ politikalarını destekleyen yenilikçi kamu girişimleri arasında yer alıyor.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasını dijital geleceğe hazırlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Akıllı KOBİ' Platformumuz ile KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Türkiye'deki bu başarının Avrupa düzeyinde de yankı bulmasından gurur duyuyoruz. TOBB olarak vizyonumuz, Türk iş dünyasını dijital geleceğe hazırlamak. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. TOBB olarak hedefimiz, Platformun Avrupa finalinde de başarı göstererek Türkiye'yi gururla temsil etmesidir."