Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren köklü üretici firmalar Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, her iki şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, süreci yönetmek üzere geçici komiser heyeti atandı. İlk duruşmanın 26 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin konkordato başvurusunu değerlendirerek geçici mühlet talebini kabul etti. Aynı kapsamda, Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için de geçici mühlet kararı verildi. Bu süre boyunca şirketlerin mali yapılarının korunması, alacaklı ilişkilerinin düzenli yürütülmesi ve sürecin denetimli devam etmesi amacıyla komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILARIN 7 GÜN İTİRAZ HAKKI VAR

İz Gazetesi'nin haberine göre konkordato ilanıyla birlikte yayımlanan ilanda, alacaklılara 7 gün içinde itiraz hakkı tanındığı duyuruldu. Bu itirazlar, sürecin ilerleyişinde belirleyici olacak.

89 YILLIK MARBİL YAĞ ZORLU SÜREÇTE

1936'da Girit'ten Türkiye'ye dönen İsmail Bilginoğulları tarafından temelleri atılan Marbil Yağ, yıllar içinde rafineri ve paketleme alanlarında büyüyerek Türkiye'nin tanınmış yağ üreticilerinden biri haline geldi. Ailenin kuşaklar boyunca sürdürdüğü kalite anlayışına rağmen şirket, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle zor bir döneme girmiş durumda.

SELLESTA KOZMETİK DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Bilginoğulları ailesinin kozmetik ve gıda alanındaki bir diğer markası olan Selesta Kozmetik de aynı dosya kapsamında konkordato sürecine dahil edildi. Uzun yıllardır Torbalı'daki tesislerde üretim ve ihracat yapan şirket, ekonomik dalgalanmalar ve finansal sıkıntılar nedeniyle darboğaza sürüklenmiş durumda.

SÜREÇ MAHKEME GÖZETİMİNDE YÜRÜYECEK

Her iki şirket için atanan komiser heyeti, önümüzdeki 3 aylık süreçte mali durumu yakından inceleyecek, alacaklılarla görüşmeleri yönetecek ve hazırlayacağı raporları mahkemeye sunacak. 26 Şubat 2026 tarihinde yapılacak duruşma, konkordato sürecinin geleceğini belirleyecek.