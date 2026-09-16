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Türkiye'nin 8 aylık şeftali ve nektarin ihracatında yüzde 134'lük artış

Türkiye'nin 8 aylık şeftali ve nektarin ihracatında yüzde 134'lük artış
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- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık: "Sezona 250 milyon dolar ihracat hedefiyle girmiştik. Şimdiden hedefimizi geçtik"

Ocak-ağustos dönemindeki şeftali ve nektarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yılın ilk 8 ayında bu ürünlerden 82 bin 375 ton ihraç ederken bu yılın aynı döneminde miktar yüzde 124 artışla 184 bin 356 tona ulaştı.

Geçen yıl 146,7 milyon dolar olan döviz getirisi yüzde 134 yükselerek 343,4 milyon dolar oldu.

Bu dönemde şeftali ihracatından 154,2 milyon dolar, nektarin ihracatından ise 189,2 milyon dolar gelir elde edildi.

Şeftalide en fazla ihracat 72 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Nektarinde ilk sırada 97 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ocak-ağustos döneminde 60 ülkeye şeftali, 58 ülkeye de nektarin ihraç edildiğini belirtti.

Geçen yıl şeftali ve nektarin üretiminin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilendiğini dile getiren Balık, "2026 yılında güzel bir sezon geçiriyoruz. 1 milyon tonun üzerinde rekoltemiz oluştu. Sezona 250 milyon dolar ihracat hedefiyle girmiştik. Şimdiden hedefimizi geçtik. Sezonu 400 milyon doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık, şeftali ve nektarinde ihraç fiyatının da dolar bazında yüzde 4 arttığını, bunun mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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