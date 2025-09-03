Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi konkordato ilan etti
Güncelleme:
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma 32 yıllık hazır giyim devi Metraco oldu. Kocaeli'deki tesisinde engelli istihdamıyla ödül kazanan firma, konkordato ilan etti.

Türkiye'nin köklü hazır giyim markalarından Metraco, ekonomik krizin gölgesinde konkordato ilan etti. 1993'te İstanbul'da kurulan ve Kocaeli'deki ana üretim tesisiyle sektörde fark yaratan şirket, 500'den fazla çalışanıyla erkek, kadın ve çocuk giyiminde uzmanlaşmıştı.

ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE SIKINTIYA DÜŞTÜ

Aylık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle kesimden ütüye tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco, son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mali sıkıntıya düştü.

3 AY GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ TANINDI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025'te şirkete 3 ay geçici konkordato mühleti tanıdı. 29 Ağustos'ta ticaret siciline tescil edilen kararla, Metraco'ya mali yapısını düzeltmesi için 25 Kasım 2025'e kadar süre verildi. Metraco, sadece üretimde değil, sosyal sorumlulukta da öncüydü.

Kocaeli'deki fabrikasında kurduğu "Köyümüz" Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak fark yarattı. Bu projesiyle 2015'te Uluslararası Ticaret Odası'ndan "En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi" ödülünü kazandı. Ancak, küresel pazarlardaki rekabet, hammadde fiyatlarındaki artış ve iç piyasadaki talep daralması, şirketi zora soktu.

"TOPARLANMA ŞANSI VAR"

Sektör uzmanları, Metraco'nun borç yapılandırması ve yeni yatırım ortaklarıyla toparlanma şansı olduğunu belirtiyor. Şirketin konkordato sürecinde alacağı kararlar, hem çalışanları hem de tedarikçileri için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRıza Baba:

editörden başka kimsenin tanımadığı dev

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Jon Turkler pilini pirtisini toplayip kaciyor. ozgur ozeli yanliz biraktilar. baktilarki Resin karari cok ciddi eskisi gibi kimseyi gambazliyamiyacaklar , belediye baskanlarida iceri girdi rusvetsiz kaymak yiyemiyecekler. gidene yallah yallah.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7y66dfsr5k:

Türkiye’de çalışmak çalıştırmak çok zor artık… korkunç vergi KDV alınıyor… Devlet sana destek olacağına köstek oluyor vergilerle resmen çöküyor sana… dürüst çalışan firmaların çoğu konkordato ilan edecek işsizlik hat safhaya yükselecek sonumız fenaaaaa

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHackan :

Ben de diğerleri gibi yorum yazacaktım ama resimdeki markayı görünce anladım ki bu dev yurtdışındaki büyüklere üretim yapıyor o yüzden halk olarak bilmememiz normaldir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALi Akdemir:

Hükümet esnafın yanında olacağına ceza yazma derdinde chp nin derdinde böyle giderse seneye herkese by by

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
