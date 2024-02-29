BSH Ev Aletleri Grubu Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde Güçlü Bir Yılı Geride Bıraktı

BSH Ev Aletleri Grubu'nun Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Dünya çapında 39 fabrikası ve 60 bini aşkın çalışanı ile BSH'nin dokunduğu en büyük coğrafya olan Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde güçlü bir yılı geride bırakıyoruz." dedi.

Bölgenin 2023 yılındaki performansını değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere BSH Ev Aletleri Grubu'nun Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman sözcülüğünde bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Sığın, dünya çapında 39 fabrikası ve 60 bini aşkın çalışanı ile BSH'nin dokunduğu en büyük coğrafya olan Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde güçlü bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Sığın, "130 ülke ile çok geniş bir coğrafyada 4,6 milyarlık büyük bir nüfusu barındıran bölgemizde, 2024 yılında karlı büyümemizi sürdürme hedefiyle yol alıyoruz. Büyük çeşitliliklere ve farklı dinamiklere ev sahipliği yapan bu bölge büyüme potansiyeliyle bizim için her zaman önemli fırsatlar sunuyor. 13 iştirak, 9 fabrika, güçlü global marka portföyü, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde 2023 yılını güçlü bir performansla tamamladık" diye konuştu.

"Bu başarının taşıyıcı gücü Türkiye oldu"

Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde 2027 yılına kadar her yıl çift haneli büyüme hedeflerini koruduklarını vurgulayan Sığın,"2020 yılında yakaladığımız büyüme ivmesi devam ediyor. REM pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 51 milyar avroya ulaşmasını bekliyoruz. Bu başarının taşıyıcı gücü ise gururla ifade etmeliyiz ki Türkiye oldu." dedi.

Sığın, BSH Ev Aletleri Grubu'nun dünyadaki en büyük tesislerinden BSH Çerkezköy fabrikalarındaki üretimin yüzde 56'sının ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Başta Avrupa olmak üzere 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sadece kendi bölgemizdeki 44 ülkeye Türkiye'den ürün gönderiyoruz. Çerkezköy'de üretilen ürünlerimiz Çin'e kadar ulaşıyor. Bu aynı zamanda Çin'e trenle yapılan ilk sevkiyat özelliği taşıyor. Global pazardaki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin birbirinden farklı ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak sürdürülebilir çözümler sunduklarını belirten Sığın, aynı zamanda bölgede istihdama da katkı sunduklarını ifade etti.

Sığın, bölgede 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan BSH'nin Mısır'daki yeni fabrikayla beraber doğrudan ve dolaylı 1000 kişiye iş fırsatı yaratacaklarını belirterek, son teknoloji ürünü fabrikanın sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlandığını ve HF filtresi gibi bazı teknolojilerin Mısır'da ilk kez uygulandığını söyledi.

Şirketin, Vietnam'da kurulan yeni iştirakı ve Türkiye'deki lojistik hizmet merkezi gibi gerçekleştirdikleri yatırımlara dikkati çeken Sığın, 'Yerel pazarlara olan yakınlık hedefimiz ve küresel stratejilerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin üretim, AR-GE, insan kaynaklarının yanı sıra iş modellerinde de bölgeye rol modeli olma özelliği taşıdığına ve yeni nesil deneyim mağazacılığının tüm dünyada öne çıktığına değinen Sığın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BSH'nin Türkiye'de Bosch, Siemens, Profilo marka konseptli 3 binden fazla lokasyonda mağazası yer alıyor. BSH, 2024 yılında 18 lokasyona ulaşmayı planladığı Mısır'da 9 mağaza ile hizmet veriyor. Geniş mutfakları, rahat ve mekana yayılmış ürün sergileme alanları ile dikkati çeken Güney Afrika'daki premium showroomlarında da kısa süre önce satışa başlandı. BSH diğer ülkelerde de örnek aldığı bu showroom alanlarını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Singapur, Tayland, Malezya'daki deneyim mağazalarımızın yanında Endonezya ve Vietnam'daki bayi yatırımları ile de REM bölgesindeki lokasyon sayısını da artırıyoruz." dedi.

Sığın, çevresel sorumluluklarını bir adım öteye taşıyarak sürdürülebilir ve verimli ürünler sergilemek üzere yeni bir mağaza konsepti geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin pek çok ilinde yaptıkları "Deneyim Mağazacılığı" yatırımları ile geniş alanlarda pişirici ürün grubu, elektrikli süpürge ve premium kahve makineleri gibi pek çok ürünü müşterilerinin mağazalarda deneyimleyip keyifli vakit geçirebildiklerini vurgulayan Sığın, "Bunun yanında güneş enerjisi kullanan ilk sürdürülebilir mağaza konseptimizi de 2023'te Türkiye'de hayata geçirdik." dedi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için taahhütlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz"

Sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmelerde bulunan Sığın, 2030 yılına kadar kullanılan elektriğin yüzde 100'ünün yeşil enerji kaynaklarından elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, ayrıca değer zincirlerinde meydana gelen dolaylı emisyonları, 2030'a kadar 2018'e kıyasla yüzde 15 azalmayı hedeflediklerini aktardı.

Ergene bölgesinde yer alan BSH Türkiye'nin, 2017-2023 yıllarını kapsayan dönemde toplam yaklaşık 523 bin m3 su tasarrufunda bulunduğu açıklandı.

2030'a kadar ürünlerinin yüzde 50'sini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi ve ürünlerdeki yeniden kullanılabilir malzeme oranını en az yüzde 95'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Sığın, "Bu çabalarımızla, sürdürülebilir bir gelecek için taahhütlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin lokomotifi Türkiye

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, bu yıl itibarıyla gelecek dönem için yatırım planlarını iki katına çıkardıklarını belirterek, özellikle teknoloji alanında yatırımlarıyla gezegene ve müşterilerine olan sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktardı.

İmza attıkları inovasyonlarla müşterilerinin evdeki yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyleyen Ataman, "Yeni fabrika ve iştiraklerimiz, kapasite artırımlarımız, AR-GE yatırımlarımız, büyüyen mağaza ve bayii ağımız ile de bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin lokomotifi Türkiye oldu. Türkiye'de faaliyete başladığımızdan bu yana 1.3 milyar avro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağladık. Bu yıl da yatırımlarımızı hem Türkiye hem de bölgede sürdürerek karlı büyümemizi koruyacağız." yorumunu yaptı.