Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı azaldı, konteyner miktarı arttı

Türkiye limanlarında mayıs ayında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 46 milyon 156 bin 837 tona geriledi. Ancak konteyner miktarı yüzde 4,9 artarak 1 milyon 123 bin 502 TEU'ya çıktı. Dış ticaret taşımaları yüzde 5,9 artarken, ihracat amaçlı limanlardaki yükleme miktarı yüzde 15,1 düştü. İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 19,7 arttı.

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 46 milyon 156 bin 837 tona gerilerken, konteyner miktarı yüzde 4,9 artarak 1 milyon 123 bin 502 TEU'ya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, mayıs ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mayısta limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalışla 46 milyon 156 bin 837 tona, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 215 milyon 586 bin 942 tona geriledi.

Söz konusu ayda dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 35 milyon 489 bin 334 ton oldu. İhracat amaçlı limanlardaki yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 düşüşle 11 milyon 253 bin 585 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise aynı dönemde yüzde 19,7 artışla 24 milyon 235 bin 749 ton olarak gerçekleşti.

Limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları yüzde 26,8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 tona, kabotajda taşınan yük miktarı ise yüzde 22,2 azalışla 5 milyon 170 bin 709 tona geriledi.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı mayısta arttı

Mayısta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 123 bin 502 TEU'ya çıktı.

Bu yıl ocak-mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 4 milyon 993 bin 640 TEU oldu.

Mayısta elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 879 bin 295 TEU'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 15,6 artışla 428 bin 916 TEU'ya, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 0,9 artarak 450 bin 379 TEU'ya çıktı.

Mayısta limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 173 bin 539 TEU'ya, kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 azalarak 70 bin 668 TEU'ya geriledi.