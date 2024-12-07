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Türkiye en çok kripto para yatırımı yapan ülkeler arasında üst sıralara yerleşti

Türkiye en çok kripto para yatırımı yapan ülkeler arasında üst sıralara yerleşti
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2023 yılında Türkiye, nüfusuna oranla %19,3 kripto para yatırımcısı ile dünyada 3. sırada yer alıyor. Kripto para ekosistemine yatırım yapan global kişi sayısının 420 milyondan 562 milyona yükselmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasında yatırımcı sayısı artmaya devam ederken yüzde 19,3 ile Türkiye, nüfusuna oranla dünyada bu varlık sınıfına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.
Finans kuruluşu Triple-A'nin raporunan göre, 2023 yılında tüm dünyada bu ekosisteme yatırım yapan yaklaşık 420 milyon kişi bulunurken bu rakam 2024'te yüzde 33 yükselişle 562 milyona ulaştı. Asya, 326,8 milyon yatırımcıyla bu alanda zirvede yer alırken bu kıtayı 72,2 milyon ile Kuzey Amerika takip etti.

TÜRKİYE DÜNYADA 3. SIRADA

Nüfusa oranlandığında Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 25,3 ile en yüksek kripto para yatırımcısına sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 24,4 ile Singapur, yüzde 19,3 ile Türkiye takip etti. Arjantin yüzde 18,9 ve Tayland yüzde 17,6 ile öne çıkan diğer ülkeler olurken, Brezilya, Vietnam, ABD, Suudi Arabistan ve Malezya da listede kendilerine yer buldular.

YAŞ ARALIKLARI İLERLEDİKÇE ERKEK YATIRIMCI ORANI ARTIYOR

Raporda dünya genelinde kripto para yatırımcılarının profillerine dair bilgilere de yer verildi. Buna göre söz konusu varlık sınıfına yatırım yapanların yüzde 61'ini erkekler, yüzde 39'unu kadınlar oluşturdu.

Kripto para yatırımcılarının yaş grupları incelendiğinde 25-34 yaş aralığının yüzde 34 ile en yüksek yatırımcı topluluğunu oluşturduğu tespit edildi. Bu yaş grubunu 35-44 yaş aralığı yüzde 31 oranıyla takip etti. Söz konusu gruplarda erkek yatırımcıların çoğunluğu oluşturduğu görüldü.

18-24 yaş aralığındakiler yüzde 14 ile diğer önemli yatırımcı grubunu oluşturdu, kadın ve erkek yatırımcı oranının birbirine en yakın bu yaş aralığında olduğu gözlendi. Ayrıca yaş aralıkları ilerledikçe yatırımcı oranının erkekler lehine arttığı belirlendi.

TÜRKİYE'DE İLK TERCİH BİTCOİN

Türkiye merkezli kripto para borsalarından Paribu'nun "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"na göre de Türkiye'de kripto para ile işlem yapan her 4 kişiden 1'i işlemlerine son 6 ay içinde başladı. Ayrıca kripto para ile işlem yapanların 3'te 1'inin hesaplarını günde en az bir kere kontrol ettiği ifade edildi. Raporda, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün kripto paraları kısa vadeli alım satım işlemi için kullandığı belirtilirken, bu varlık sınıfıyla işlem yapan her 10 kişiden 7'sinin bitcoin ile işlem yaptığı kaydedildi.

İKİNCİ SIRA ETHEREUM'UN

Türkiye'de bitcoinin ardından en çok tercih edilen kripto para ise yüzde 29 ile ethereum oldu. Bitcoin ile işlem yapanların yüzde 53'ü, bitcoini yatırım amaçlı kullanırken, ethereum ile işlem yapan kişilerin yüzde 92'si ETH'yi kısa vadeli alım satım için kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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