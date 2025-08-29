Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Tunceli'de Başlıyor

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmak ve aynı zamanda iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi yeni eğitim dönemine Tunceli'de başlıyor.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor. Tuncelili kadın girişimcilerin katılımı ile 17 Eylül tarihinde başlayacak olan akademi, TOBB Tunceli İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 10 Eylül 2025'e kadar garantibbvakadingirisimci.com adresinden yapılabilecek. 15-16 Eylül tarihlerinde ise online başvuru yapan girişimcilerle Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nda ön görüşmeler gerçekleşecek. Sonrasında eğitimler, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve networking imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak. - TUNCELİ