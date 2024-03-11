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Türkiye İş Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü Hedeflerini Aştı

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Türkiye İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, 2023 yılında verilen hedeflerin büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Zonguldak il müdürlüğü, işe yerleştirme hedefini yüzde 114,35 oranında aşarak 8 bin 568 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi.

Türkiye İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, 2023 yılı Türkiye genelinde il müdürlüklerine verilen 16 hedeften Zonguldak olarak 11 hedefin tutturularak büyük bir başarıya ulaşıldığını açıkladı.

2023 yılı Zonguldak il müdürlüğü olarak verilen hedeflerden işe yerleştirme 7 bin 493 iken Zonguldak il müdürlüğü olarak 8 bin 568 kişi özel sektörde işe yerleştirme gerçekleştirildiğini hedefin yüzde 114, 35 olduğunu belirtti.

Şentürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;" 2023 yılı Türkiye ortalamasına uygun olarak Zonguldak İl Müdürlüğü performans hedeflerinde Türkiye ortalamasına uygun olarak çalışma gerçekleştirmiş olup ilk grup değerlendirmesinde 9 tane eşdeğer ilimiz ile yapılan grup çalışmasında ilk 3'e girerek burada da Türkiye ortalamasına yakın bir oranlama ile başarı elde ettik. 203'teki başarıların 2024 yılında da gerçekleştirmesi için tüm personel arkadaşlar ile özverili bir şekilde il ve ilçemizde gayretlerimizi devam edeceğiz. Bu konuda bizleri destekleyen işverenlerimizi, odalarımıza ve çalışan sigortalılarımıza teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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