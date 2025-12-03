Haberler

"81 İlde 81 Orman" projesi Muğla'da 20 bin fidanla sürüyor

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Muğla'nın Yatağan ilçesinde 20 bin fidan toprakla buluştu. Proje ile 21 ilde dikim törenleri gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, projenin 21. durağı Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Şeref ve Kavak köylerinde dikilecek fidanları temsilen Nebiköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, Muğla Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Türkiye İş Bankası Muğla Şube Müdürü Didem Zeynep Balyer, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İşbirliği Bölüm Başkan Yardımcısı Mehtap Kızılkaya, TEMA Vakfı Muğla Bodrum İlçe Sorumlusu Gülben Koç'un yanı sıra Muğlalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 68'i ormanlık alanlardan oluşan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Şeref ve Kavak köylerinde yer alan 20 hektardan büyük bir alanda 20 bin fidan doğaya kazandırılacak.

Projenin ilk döneminde, 2010'da Muğla'nın Merkez ilçesine bağlı Yılanlık köyünde yapılan dikimlerde 4 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda, zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

İlk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2024'te yeniden hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 21 ilde dikim törenleri yapıldı. Proje kapsamında 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
