Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılında (1)

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olarak 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılının ilk yılını kutluyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonominin yanı sıra bankacılık sektörü ve İş Bankasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Aran, "2025, ikinci yüzyılımızın ilk senesi… 25 milyon müşterimizle, 4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle, 2,8 trilyon liralık nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğümüzle Türkiye'nin en büyük özel banka konumumuzu koruyarak ikinci yüzyıla çok sağlam bir başlangıç yaptık. Bilançomuzun, öz kaynak gücümüzün, kredi ve aktif büyüklüklerimizin, pazar paylarımızın, iştiraklerimizin, dijital yetkinliklerimizin, kurumuna bağlı ve moralli insan kaynağımızın ikinci yüzyıl için çok temel avantaj teşkil ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İlk yüzyılın özellikle son 10 senesinde dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka, ödeme sistemleri ve girişimcilik alanlarında yatırımlara hız verdiklerini vurgulayan Aran, şunları kaydetti:

"Bir fintek çevikliğinde hareket edebilen uygulama portföyü ve bilgi işlem altyapısıyla ikinci yüzyılımıza son derece dinamik ve güçlü bir şekilde girdik. Türkiye'deki organizasyon yapımızın yanında Silikon Vadisi'nden Çin Temsilciliğimize, girişimleri yakından takip edebilmek ve girişimlerle temas edebilmek adına Amsterdam'da kurduğumuz TİBAŞ Ventures şirketimizden Londra'ya uzanan varlığımız, oralara yatırım yapmamız ve çözüm sağlayıcılarla anında çalışmamız, bir iş ortağı ve yatırımcı olarak hareket edebilme çevikliğine sahip olmamız çok kıymetli. Küresel anlamda beslenen bir organizasyon olmamız tabii ki küresel oyuncularla rekabette bize çok önemli avantaj sağlıyor, bu sayede Türkiye'de küresel büyük oyunculara karşı rekabet edebiliyoruz."

"İhtisas şubeleriyle şube bankacılığına yeni bir açılım getirdik"

"Şube bankacılığı ne olacak?" denilen bir dönemde sektörde şube bankacılığına yeni bir açılım getirdiklerini belirten Aran, bu yaklaşımla bazı geleneksel şubeleri tarım ihtisas şubesine dönüştürdüklerini ve şimdiye kadar 56 tarım ihtisas şubesi açtıklarını söyledi.

Son iki yıl içerisinde tarım kredilerinde sektör toplamında ikinci, özel bankalar arasında lider konuma geldiklerinin altını çizen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ihtisas şubelerimizle 'şubeler ne olacak' denilen bir süreçte aslında banka şubelerinin varlığını etkin olarak devam ettirebileceğini gösterdik. Para alışverişi, havale ve EFT gibi geleneksel bankacılık işlemleri doğal olarak İşCep'ten yapılır hale geldi."

Hakan Aran, bankanın Tarım İhtisas Şubelerinin yanında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 Girişimcilik İhtisas Şubesi bulunduğunu, girişimcilik şubelerinde nakdi ve gayrinakdi olmak üzere toplam 880 milyon lira kredi büyüklüğüne ulaştıklarını ve 3,75 milyar lirayı aşan bir varlığın bu şubelerde değerlendirildiğini söyledi.

Aran, tarım ve girişimciliğin yanı sıra turizm alanında Antalya'da, KOBİ ve işletme bankacılığı alanlarında Ankara İvedik OSB'de açtıkları şubelerle ihtisaslaşmaya gittiklerini aktardı.

"Girişim sermayesi yatırım fonlarıyla şu anda yönettiğimiz yatırım havuzu büyüklüğü 900 milyon doların üzerinde"

İş Bankası Genel Müdürü Aran, iştirakleri üzerinden farklı temalarda ve büyüklüklerde yurt içi ve yurt dışında girişim yatırımlarına devam ettiklerini, şu anda girişim sermayesi yatırım fonlarıyla yönettikleri yatırım havuzu büyüklüğünün 900 milyon doların üzerinde olduğunu vurguladı.

Haziran ayında bilim ve teknoloji alanında imza attıkları küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğinin bunun son örneklerinden biri olduğunu belirten Aran, "İştirakimiz İş Girişim ile birlikte Harvard Üniversitesi bünyesindeki Gökhan Hotamışlıgil Laboratuvarı ile Enlila adlı bir biyoteknoloji girişimini hayata geçirdik. 10 yıl süresince fonlayacağımız laboratuvarda, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıkların tedavisine yönelik çalışmaların bir ilaca dönüşmesine destek olmayı kıymetli buluyorum. Bu, aynı zamanda bilimsel bir çalışmayı destekleme konusunda ilham verecek bir model." diye konuştu.

Aran, Silikon Vadisi'nde düşük enerjiyle yapay zeka çipi geliştirmek amacıyla kurulan bir şirkete de ortak olduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Eğer düşük enerjili yapay zeka çipini üretmeyi başarabilirsek çok büyük ses getirecek, ülkemize de büyük itibar ve zenginlik kazandıracak bir işe imza atmış olacağız. Amsterdam'da TİBAŞ Ventures üzerinden yaptığımız birkaç yatırım unicorn seviyesine ulaştı. Girişimcilik dünyasındaki bu yatırımlarımızın, faizlerin indiği dönemde iştirak portföyümüz kanalıyla bilançomuza olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz."

"'Dijital dönüşüm tamamlandı' diyorsanız bir şeyler o sırada eskide kalmış demektir"

Hakan Aran, ikinci yüzyıla güçlü, moralli ve yetkin insan kaynağı, dünyada inovasyonun yapıldığı yerlere uzanan organizasyon yapısı, güçlü öz kaynak ve finansal modeli ve iştirak yapısıyla girdiklerine dikkati çekti.

İkinci yüzyılda neler olacak denildiğinde "10 sene sonra bankacılık nereye gidiyorsa onu planlayalım, yapalım" noktasında olmadıklarını aktaran Aran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki teknolojinin değişme hızı, gelişme hızı akıl almaz. Bugün ileri teknoloji diye düşündüğünüz şey bir sene sonra geçmiş bir teknoloji haline gelebiliyor. O yüzden burada çok iddialı olmadan günün trendlerini ve kontrol ufkundaki olası trendleri yakından takip ediyor, bunu bankacılığa ve organizasyonunuza entegre edebiliyorsanız o zaman şunu varsayacaksınız, 'Uyguluyorum, 24 ay içerisinde bitiriyorum, tamamlıyorum ve tamamladığım anda yeniden başlamak zorunda kalacağım. Dolayısıyla yeni bir şeylere bakacağım.' Eğer 'Dijital dönüşüm tamamlandı, tüm şubelerimiz artık yeni nesil şubeler haline geldi' diyorsanız bir şeyler o sırada eskide kalmış demektir. Bizim her zaman değişmemiz, dönüşmemiz gerektiğini hatırlatan 'geleceğin bankası olma' vizyonumuz var ve her gün yenilenmeye devam edebildiğiniz sürece 'geleceğin bankası' olabilirsiniz."

"Haziran itibarıyla yurt dışı sürdürülebilir temalı kaynaklarımız 5 milyar dolara ulaştı"

Hakan Aran, yeşil dönüşümü, dijital ve toplumsal dönüşümü birlikte ele aldıklarının altını çizerek, bu çerçevede faaliyetlerini döngüsel ekonomiye uygun bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılmasına, toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinden, cinsiyet ve fırsat eşitsizliğine kadar uzanan geniş yelpazedeki sorunların giderilmesine katkı sunacak çalışmalarla bir bütün olarak yürüttüklerini söyledi.

"Karbon ayak izimizi nötrleyeceğiz ve bunu 2026 sonuna kadar yapacağız" dediklerinde bunu sözde bırakmadıklarını, yazılı bir taahhüt olarak da altına imza attıklarını ifade eden Aran, şunları kaydetti:

"İş Bankası, önümüzdeki yılın sonunda kendi operasyonlarından kaynaklanan karbon ayak izini nötrleyecek bir kurum. Bunu sadece kendi söküğümüzü dikerek yapmıyoruz, kredi portföyümüzün tümü için yapıyoruz. Kredilendirdiğimiz sektörlerde Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne üye bir kuruluş olarak iklim dönüşüm konusundaki aksiyon planını sunan, bunu karbon yoğun tüm sektörlere uygulayan ve sektörel bazda hedef veren bir kurumuz. Özellikle dönüşüm sürecinde olan müşterilerimize ciddi miktarda kaynak sağladık. 250 milyar lirası kadın girişimciler için olmak üzere toplam 650 milyar liralık sürdürülebilir finansman taahhüdümüz bulunuyor. Ayrıca, 2025 haziran ayı itibarıyla yurt dışı sürdürülebilir temalı kaynaklarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı."

Yapay zekayı etkili şekilde kullanım konusunda önemli mesafe katedildi

Hakan Aran, yapay zeka alanında bankanın yürüttüğü çalışmalara da değindi.

Bu konudaki yolculuğa 2018 yılında başladıklarını, banka içerisinde bir Yapay Zeka Bölümü kurduklarını, Koç Üniversitesi ile beraber Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi açtıklarını, yurt içi ve yurt dışında yapay zeka girişimlerine yatırım yaptıklarını belirten Aran, banka sermayesiyle kurdukları yenilikçi bir kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı olan Yapay Zeka Fabrikası ile yapay zeka girişimlerine odaklandıklarını aktardı.

Aran, "Biz bu alanda öngördüğümüz senaryoyu hayata geçirecek olan teknolojileri keşfediyor ve onu hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize sunuyoruz. Son derece sistematik bir yaklaşımla işin en başından başlayıp içini dolduracak adımlarla beraber bir yapay zeka stratejisi ve yol haritası izliyoruz." dedi.

Yapay zeka alanında şubelerden yapılan kredi tekliflerini hazırlayan kredi asistanları bulunduğunu, bu asistanın teklifinin yine yapay zeka desteğiyle değerlendirildiğini, dolayısıyla yapay zekaların birbiriyle konuştuğu bir durumun söz konusu olduğunu anlatan Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, aktif kalitemizde ve kredi kalitemizin değişiminde de önemli rol oynar hale geldi ve sahadaki yöneticilerimizin kredi tahsis yetkilerini yükseltmemize destek oldu. Operasyon merkezinde de birçok işin artık hiç beklemeden, el değmeden, kuyruk oluşturmadan yapılması, taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda önemli bir verimlilik hikayesi var. Operasyon merkezinde açığa çıkardığımız iş gücünü şubelerimizde ve Genel Müdürlükte değerlendirerek aslında insan kaynağı dönüşümü anlamında da önemli bir mesafe katediyoruz. Gittikçe operasyonel işlerle uğraşan insan kaynağından ziyade, müşterilerimizle birebir temas eden bankacılık işleriyle uğraşan insan kaynağına bir dönüşüm söz konusu. Bu niteliksel dönüşümün de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tüm bu yatırımlarımızın aktif kalitemizde ve verimlilik rasyolarımızda sonuç verir hale gelmesi de ayrıca çok kıymetli."

"Bilimsel yaklaşım, sosyal sorumluluk projelerimizde de önemli bir yere sahip"

İş Bankası Genel Müdürü Aran, toplumsal dönüşüm boyutunda sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de öncü rol oynamaya çalıştıklarını, çevre, kültür-sanat, eğitim ve spor alanlarında halihazırda yürüttükleri birçok proje bulunduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bilim yoluyla toplumun dönüşmesi, bilimsel düşüncenin küçük çocuklarımıza kadar indirilmesi, bilim insanı olmanın özendirilmesi ve bilim yoluyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunulması için üniversitelerle, ilgili kurumlarla yaptığımız işbirlikleri var. Dolayısıyla bilim boyutu sosyal sorumluluk projelerimizde de önemli bir yere sahip."

