Türkiye İş Bankası 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla aynı yaşa sahip Türkiye İş Bankası'nın 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Nazilli'de tören düzenlendi.

Türkiye İş Bankası'nın 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye İş Bankası Nazilli Merkez Şube ve Sanayi Şubesi yetkilileri tarafından İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören; çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Türkiye İş Bankası Nazilli Merkez Şube ve Sanayi Şubesi yetkilileri tarafından çelenk takdimi sonrası yapılan açıklamada, "Büyük gurur ve coşkuyla geride bıraktığımız bir asrın ardından ikinci yüzyılımızın ilk yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. İkinci yüzyılımızın ilk yılı kutlu olsun. Kuruluşundan bu yana ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuş bu güzide kurumun bir yaşını daha doldurmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kolektif sermayenin en güzel örneklerinden biri olan İş Bankası, bugün gelinen noktada ülkemiz ekonomisine en fazla kaynak aktaran banka olmuştur. Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle dün olduğu gibi bugün de aynı disiplin ve özveriyle çalışmalarını sürdüren bankamızın 101'inci yılını kutlarken, kurucumuz ve ulu önderimiz Atatürk'ü de saygı ve şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN