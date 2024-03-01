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Türkiye ve Türkmenistan Doğal Gaz İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

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Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında işbirliğini güçlendirecek bir Mutabakat Zaptı ve hidrokarbon alanında ortaklıkları teşvik edecek bir Niyet Beyanı imzalandı. Türkmen gazının önce Türkiye'ye, ardından küresel piyasalara sevk edilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmelerine eşlik ettiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşme kapsamında iki ülkenin doğal gaz alanında işbirliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık. Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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