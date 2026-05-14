TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-Belçika ticaret hacmi 10 milyar dolara yaklaştı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Belçika ticaretine ilişkin, "İkili ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolara yaklaşmıştır. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekçi olduğuna inanıyor ve bunu güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.

Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu, TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk ve Belçikalı firma temsilcileri katıldı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her şehrinde faaliyet gösteren oda ve borsalarıyla birlikte Türkiye'nin üretim ve ticaret hayatına katkı sağladıklarını belirterek, "Kadın ve genç girişimciliğin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız, toplam 15 bin üyesiyle bu alanda Avrupa'nın en büyük kadın ve genç girişimci networküne sahiptir. Öte yandan TOBB olarak üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek üzere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Üniversitemiz, bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Mesleki eğitim de bir diğer öncelikli faaliyet alanımızdır. Oda ve borsalarımızla 129 meslek lisesinin hamiliğini üstlendik ve iş dünyamızı mesleki eğitimde söz sahibi yaptık. Ayrıca çok geniş bir uluslararası networkümüz bulunmaktadır" diye konuştu.

'TOBB'UN KAPILARI HER ZAMAN AÇIKTIR'

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin köklü tarihi temellere dayandığını aktararak, "İkili ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolara yaklaşmıştır. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekçi olduğuna inanıyor ve bunu güçlü şekilde destekliyoruz. Belçikalı firmaların Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 5 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 700 Belçikalı firma aynı zamanda bizim üyemizdir. Bu firmaların hak ve menfaatlerini korumak bizim sorumluluğumuzdur. TOBB'un ve oda-borsalarımızın kapıları kendilerine her zaman açıktır. Ayrıca Belçika'daki Türk toplumunun iş dünyası, siyaset, akademi ve farklı alanlarda elde ettiği başarıları da büyük bir gururla takip ediyoruz. Bu başarılar, iki ülke arasındaki dostluğun ve ortak değerlerin en güzel göstergelerinden biridir. Majestelerinin kalabalık bir iş dünyası heyetiyle ülkemizi ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaretin, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde somut ve sonuç odaklı iş birliği projelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle savunma sanayi, teknoloji, lojistik, enerji ve sanayi alanlarında çok güçlü iş birliği fırsatları görüyoruz. İkili iş birliğinin yanı sıra, üçüncü ülkelerde birlikte geliştirilecek ortak projelerin ve yatırımların da büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu iş birlikleri hem ülkelerimizin ekonomik gücüne hem de Avrupa'nın rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak açısından 'Made in Europe' yaklaşımı her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi stratejik bir değer taşımaktadır. Türkiye, yalnızca Belçikalı firmalar için değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirleri açısından güçlü ve güvenilir bir ortaktır" dedi.

'TOBB ÖNEMLİ BİR ORTAK'

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise "İstanbul'da çok başarılı bir başlangıç yaptık. Şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu başkentinizde. İstanbul'un kendi enerjisi var elbette. Ankara'nınki birazcık daha farklı. Burada karar verme enerjisi var. Çünkü aslında bu ülkenin siyasi kalbi bu kentte atıyor. Tam olarak da bu yüzden zaten bugün burada olmak istedik. O yüzden başlangıçta TOBB'a göstermiş olduğu yakın iş birliği için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik misyon hazırlık sürecinde gösterdiği danışmak için çok teşekkür etmek istiyorum. TOBB, Belçika için ve Avrupa Birliği için çok önemli bir ortak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı