Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülbül'e Tüketici Özel Ödülü

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde Tüketici Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde Tüketici Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla kamuoyunu bilgilendirici yayınlar yapan basın mensuplarına ödül takdim edildi. Bu çerçevede Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, Tüketici Özel Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ANKARA