Fındık İhracat Geliri 1.18 Milyar Dolar

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 6 ayında 1 milyar 177 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-28 Şubat 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 177 milyon 742 bin 797 dolar karşılığında 92 bin 978 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 186 bin 75 ton fındık ihracatından 1 milyar 515 milyon 459 bin 392 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
